Tommaso Zorzi confessa di avere una cotta per Oppini e fa un appello al GF

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ieri seraha passato molto tempo con Francescoe con lui si è commosso mentre il GF aveva messo in sottofondo ‘Il Mondo‘. In piena notte il figlio di Alba Parietti è andato nella camera blu a salutare l’amico, i due hanno scherzato un po’ e non appena Francesco è uscito, l’influencer ha fatto una confessione a Stefania e Maria Teresa: “Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione. fate entrare qualcuno. Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia? Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore ahahah certo. Anche Guenda ...