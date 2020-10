“Sequestrati in casa dal figlio di due positivi Covid, non volevamo ricoverare la mamma”: la testimonianza di un medico del 118 di Napoli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chiusi in casa dal figlio di due positivi Covid “perché non volevamo ricoverare la mamma”. È l’incredibile testimonianza di una dottoressa di un’équipe del 118 del Napoletano. Il fatto, avvenuto pochi giorni fa, ha coinvolto il medico e una infermiera, ma per non violare il segreto professione e per tutelare l’incolumità del personale sanitario, la protagonista di questa vicenda e l’ASL di riferimento hanno chiesto di non divulgare il nome del comune e di nascondere l’identità di protagonisti. “Ho voluto però raccontare questo episodio assurdo – spiega il medico 118 – per far capire a cosa siamo sottoposti andando alla cieca in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chiusi indaldi due“perché nonla mamma”. È l’incredibiledi una dottoressa di un’équipe del 118 del Napoletano. Il fatto, avvenuto pochi giorni fa, ha coinvolto ile una infermiera, ma per non violare il segreto professione e per tutelare l’incolumità del personale sanitario, la protagonista di questa vicenda e l’ASL di riferimento hanno chiesto di non divulgare il nome del comune e di nascondere l’identità di protagonisti. “Ho voluto però raccontare questo episodio assurdo – spiega il118 – per far capire a cosa siamo sottoposti andando alla cieca in ...

