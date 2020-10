Ricapitolando: il coprifuoco non c’è, e per le elementari si decide in settimana (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ricapitolando: non c’è il coprifuoco, e le scuole elementari – per ora – restano chiuse. Al termine di una intensa giornata, come si dice sempre in questi casi, la Regione Campania ha pubblicato poco prima della mezzanotte un’ordinanza (la numero 82) nella quale ha esplicitato tre cose: “la conferma della sospensione della didattica in presenza” salvo ulteriori decisioni basate sulle valutazioni dei contagi; il “divieto di spostamenti dalla provincia di residenza” ad altra provincia; la conferma della “zona rossa” di Arzano. Nel frattempo però la cittadinanza aveva appreso dai media che venerdì sarebbe entrato in vigore il coprifuoco dalle ore 23, tutti i giorni. E che lunedì i bambini delle elementari sarebbero ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020): non c’è il, e le scuole– per ora – restano chiuse. Al termine di una intensa giornata, come si dice sempre in questi casi, la Regione Campania ha pubblicato poco prima della mezzanotte un’ordinanza (la numero 82) nella quale ha esplicitato tre cose: “la conferma della sospensione della didattica in presenza” salvo ulteriori decisioni basate sulle valutazioni dei contagi; il “divieto di spostamenti dalla provincia di residenza” ad altra provincia; la conferma della “zona rossa” di Arzano. Nel frattempo però la cittadinanza aveva appreso dai media che venerdì sarebbe entrato in vigore ildalle ore 23, tutti i giorni. E che lunedì i bambini dellesarebbero ...

Conte fa la solita passerella per scaricare le responsabilità su sindaci e presidi delle scuole: ecco tutte le perplessità sul nuovo Dpcm.

Il video racconto dell'avvio del primo fine settimana con l'entrata in vigore delle nuove direttive riguardanti bar, pub e ristoranti ...

