Paura a Le Iene, aggrediti dai Casamonica: attimi di panico (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Spintoni ed anche pugni, l’inviato de Le Iene, Alessandro Di Sarno ed il suo operatore sono stati aggrediti dal clan. Ancora una volta il clan Casamonica protagonisti in negativo di una vicenda capitata nei loro ‘feudi’ romani. Stavolta, è toccato agli inviati de Le Iene toccare con mano la violenza brutale dei sinti. A subire una violenta aggressione, Alessandro Di Sarno e l’operatore video, che in quell’occasione collaborava con lui. Per gli uomini del clan romano non è certo la prima aggressione ai danni di una troupe giornalistica. Leggi anche >>> Pierpaolo Sileri, quel conflitto di interessi a Roma: l’indagine delle Iene Paura a Le Iene, aggrediti dai ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Spintoni ed anche pugni, l’inviato de Le, Alessandro Di Sarno ed il suo operatore sono statidal clan. Ancora una volta il clanprotagonisti in negativo di una vicenda capitata nei loro ‘feudi’ romani. Stavolta, è toccato agli inviati de Letoccare con mano la violenza brutale dei sinti. A subire una violenta aggressione, Alessandro Di Sarno e l’operatore video, che in quell’occasione collaborava con lui. Per gli uomini del clan romano non è certo la prima aggressione ai danni di una troupe giornalistica. Leggi anche >>> Pierpaolo Sileri, quel conflitto di interessi a Roma: l’indagine dellea Ledai ...

