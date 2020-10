Today_it : Otto cuccioli di pastore maremmano uccisi a picconate: denunciato un pensionato - CinziaSignorina : RT @lazampa: Orrore nel Reatino, uccide otto cuccioli di cane Maremmano con un piccone: denunciato un 75enne @fulviocerutti - carla_bosso : RT @lazampa: Orrore nel Reatino, uccide otto cuccioli di cane Maremmano con un piccone: denunciato un 75enne @fulviocerutti - pierarobasto : RT @lazampa: Orrore nel Reatino, uccide otto cuccioli di cane Maremmano con un piccone: denunciato un 75enne @fulviocerutti - MutiCarla : RT @Teso4zampe: Orrore a Collevecchio. Uccisi con un piccone otto cuccioli di Maremmano - -

Ultime Notizie dalla rete : Otto cuccioli

La Stampa

Senza alcun motivo e con una crudeltà inimmaginabile. In questa maniera un 75enne ha assassinato otto splendidi cuccioli di pastore maremmano in provincia di Rieti. Quando i carabinieri ...Senza alcun motivo e con una crudeltà inimmaginabile. In questa maniera un 75enne ha assassinato otto splendidi cuccioli di pastore maremmano in provincia di Rieti. Quando i carabinieri ...