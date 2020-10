Ora è anche ufficiale: Verona, rinnovo fino al 2022 per Empereur (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Negli scorsi giorni vi avevamo annunciato il rinnovo di Alan Empereur per altre due stagioni con la maglia del Verona. Adesso l’Hellas ha annunciato il rinnovo fino al 2022 di Empereur. Questo il comunicato del club veneto: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Alan Empereur, 26enne difensore protagonista – al pari di tutta la squadra gialloblu – di un’ottima stagione, la scorsa, nella quale si è misurato per la prima volta in carriera con il campionato di Serie A. Una stagione nella quale ha totalizzato 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e 1 presenza in Coppa Italia ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Negli scorsi giorni vi avevamo annunciato ildi Alanper altre due stagioni con la maglia del. Adesso l’Hellas ha annunciato ilaldi. Questo il comunicato del club veneto: “HellasFC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugnodi Alan, 26enne difensore protagonista – al pari di tutta la squadra gialloblu – di un’ottima stagione, la scorsa, nella quale si è misurato per la prima volta in carriera con il campionato di Serie A. Una stagione nella quale ha totalizzato 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e 1 presenza in Coppa Italia ...

