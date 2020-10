Nuoto | Quadarella | “Sto bene e sono asintomatica | vietato mollare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attraverso un post su Instagram, la nuotatrice italiana Simonaha parlato della sua positività al Covid-19: “Eh già…ho scoperto di essere positiva al Covid-19, fortunatamente stoe non ho sintomi. Adesso come non mai mi sento ancora più solidale verso tutti coloro che hanno contratto il covid e che hanno ricominciato a lavorare per i malati e per salvaguardare il lavoro e la libertà di muoversi. Non bisogna mollare, ma continuare a pensare ai propri obiettivi usando passione ed energia. Io guarirò e tornerò presto a regalarmi emozioni lasciandomi tutto questo alle spalle. Idee su come impiegare il tempo in quarantena?” ha concluso scherzando la 21enne di Roma, che fa parte dei 10 positivi emersi nel corso del collegiale di Livigno.