La bufala di Vincenzo De Luca rinchiuso nel bunker di Salerno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Leggi, verifica. Pubblica. Sono tre regole fondamentali che si uniscono a un motto: se la notizia è troppo clamorosa, probabilmente è falsa. Ma questo non è servito e nel giro di poche ore è diventata virale la storia (falsa) del bunker De Luca. Secondo la narrazione di alcuni quotidiani e siti di informazione, il Presidente della Regione Campania vivrebbe rinchiuso, da circa due settimane, in un bunker a Salerno. Una fake news smentita dall’esposizione mediatica dello stesso Vincenzo De Luca che, spesso e volentieri, compare in diversi province campane, oltre alle consuete e quotidiane dirette sociale per fare il punto sulla situazione Covid. LEGGI ANCHE > De Luca annuncia: «Da venerdì, scatta il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Leggi, verifica. Pubblica. Sono tre regole fondamentali che si uniscono a un motto: se la notizia è troppo clamorosa, probabilmente è falsa. Ma questo non è servito e nel giro di poche ore è diventata virale la storia (falsa) delDe. Secondo la narrazione di alcuni quotidiani e siti di informazione, il Presidente della Regione Campania vivrebbe, da circa due settimane, in un. Una fake news smentita dall’esposizione mediatica dello stessoDeche, spesso e volentieri, compare in diversi province campane, oltre alle consuete e quotidiane dirette sociale per fare il punto sulla situazione Covid. LEGGI ANCHE > Deannuncia: «Da venerdì, scatta il ...

Tra genitori e cittadini della Campania, nei canali social e sulle chat di WhatsApp circola la notizia dell’imminente riapertura delle scuole il prossimo 21 ottobre. Ma si tratta di una falsa ordinanz ...

In merito il governatore Vincenzo De Luca ha scritto su Facebook ... La Regione Campana che non la farà passare liscia agli ideatori di questa bufala, infatti: “Presenterà una denuncia nei confronti ...

