Incidente di caccia | morto un 40enne a Fivizzano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)dinelle campagne vicino a Massa Carrara: unferito mortalmente da un compagno di battuta al cinghiale La battuta dial cinghiale nella campagne toscane di Viano, nel comune di, è finita in tragedia. A perdere la vita igfatti è stato unche era lì in compagnia di amici … L'articolo proviene da Inews.it.

enpaonlus : Urbino, incidente di caccia: uomo colpito dai pallini. Lac: «Gravissimo episodio» - lupo2214 : RT @enpaonlus: Urbino, incidente di caccia: uomo colpito dai pallini. Lac: «Gravissimo episodio» - VivianaP1511 : RT @enpaonlus: Urbino, incidente di caccia: uomo colpito dai pallini. Lac: «Gravissimo episodio» - arcocielo : RT @enpaonlus: Urbino, incidente di caccia: uomo colpito dai pallini. Lac: «Gravissimo episodio» - Valessiabi : RT @enpaonlus: Urbino, incidente di caccia: uomo colpito dai pallini. Lac: «Gravissimo episodio» -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente caccia

AGI - "Caccia a Ottobre in Rosso" titola Fox News mentre Trump rientra alla Casa Bianca dopo il rally in Pennsylvania, a Erie, un orizzonte d'acqua vasto come il mare, il quarto dei cinque grandi lagh ...Un cacciatore di 40 anni è morto dopo essere stato colpito all'addome: è successo nei boschi di Fivizzano, provincia di Massa Carrara. L'uomo è deceduto poco prima dell'arrivo dei soccorsi ...