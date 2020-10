Il boss Matteo Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) condannato all’ergastolo anche per le stragi del 1992. A soli trent’anni, l’attuale latitante Matteo Messina Denaro, contribuì alla ‘strategia stragista’ in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. La decisione è arrivata poco prima di mezzanotte, al termine di una lunga camera di consiglio durata oltre tredici ore. La primula rossa di Castelvetrano era già stato condannato per le bombe al nord Italia del 1993, quando per volontà di Bernardo Provenzano si colpirono i beni artistici a Firenze, Milano e Roma. Ma stavolta la corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta dal giudice Roberta Serio, lo ha dichiarato colpevole degli attentati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020)all’ergastolo anche per ledel 1992. A soli trent’anni, l’attuale latitante, contribuì alla ‘strategiasta’ in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. La decisione è arrivata poco prima di mezzanotte, al termine di una lunga camera di consiglio durata oltre tredici ore. La primula rossa di Castelvetrano era già statoper le bombe al nord Italia del 1993, quando per volontà di Bernardo Provenzano si colpirono i beni artistici a Firenze, Milano e Roma. Ma stavolta la corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta dal giudice Roberta Serio, lo ha dichiarato colpevole degli attentati di ...

