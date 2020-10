"Hanno un forte odore di solvente, non utilizzate quelle mascherine", l'appello del preside ai suoi studenti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Galici Il preside di un istituto di Alessandria ha bloccato l'utilizzo di un lotto di mascherine distribuite da Arcuri a causa di un forte odore di solvente Da quando la scuola ha riaperto i suoi portoni, sebbene con tutte le insicurezze del caso dovute a una non adeguata riorganizzazione del sistema, nella maggior parte delle classi vengono distribuite le mascherine per ogni studente. Una soluzione indispensabile per cercare di limitare il contagio che, però, in una scuola di Alessandria negli ultimi giorni ha causato qualche difficoltà. All'istituto Saluzzo-Plana, infatti, il dirigente scolastico è stato costretto a diramare una circolare interna, chiedendo agli studenti di non utilizzare momentaneamente i ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Galici Ildi un istituto di Alessandria ha bloccato l'utilizzo di un lotto didistribuite da Arcuri a causa di undiDa quando la scuola ha riaperto iportoni, sebbene con tutte le insicurezze del caso dovute a una non adeguata riorganizzazione del sistema, nella maggior parte delle classi vengono distribuite leper ogni studente. Una soluzione indispensabile per cercare di limitare il contagio che, però, in una scuola di Alessandria negli ultimi giorni ha causato qualche difficoltà. All'istituto Saluzzo-Plana, infatti, il dirigente scolastico è stato costretto a diramare una circolare interna, chiedendo aglidi non utilizzare momentaneamente i ...

Tg3web : Scontri in piazza a Praga, dove negazionisti e fazioni estreme del tifo hanno unito le forze contro le nuove restri… - _vitroia_ : Ma poi dite tanto 'si è azzeccato negli ultimi giorni perché ha capito che Tommy è forte' Ma raga conoscete Frances… - lula_aseu : @Anna58237344 @mammaparole3 Molto difficile...i Pronto soccorso di Cagliari hanno le ambulanze in fila non riescono… - nonnarita50 : @robyeyli Ci sono versi a volte che ti colpiscono di più questi sono splendidi mi hanno emozionato Buona giornat… - francesco_terry : RT @ziaiaia3: Quando ti dicono 'Tanto tu sei forte' in un momento in cui ti stai mostrando fragile non ti danno forza ma l'ennesima dimostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno forte "Hanno un forte odore di solvente, non utilizzate quelle mascherine", l'appello del preside ai suoi studenti il Giornale Organizzazione 2020: le imprese rischiano un’involuzione?

Se da una parte l’emergenza Covid ha dato una forte accelerazione allo smartworking ... possono perdere la visione sistemica della propria azienda poiché spesso non hanno a disposizione tecnologie e ...

Convivere con il Covid. Ma cosa vuol dire? E soprattutto, è possibile? Sì, ecco come. Senza arrivare a nuovi lockdown generalizzati

Intanto non tutti i Paesi hanno fatto lockdown: per non andar troppo lontano basta ... perdite economiche da attività commerciali e produttive interrotte o fortemente ridotte, solo per citarne alcune.

Se da una parte l’emergenza Covid ha dato una forte accelerazione allo smartworking ... possono perdere la visione sistemica della propria azienda poiché spesso non hanno a disposizione tecnologie e ...Intanto non tutti i Paesi hanno fatto lockdown: per non andar troppo lontano basta ... perdite economiche da attività commerciali e produttive interrotte o fortemente ridotte, solo per citarne alcune.