Ghost of Tsushima 2 in lavorazione? Sucker Punch apre le assunzioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Possibile che Ghost of Tsushima 2 sia già effettivamente in fase di sviluppo? Difficile, ma di certo non impossibile. D'altronde il mondo dei videogiochi viaggia veloce, con le nuove uscite che si susseguono senza soluzione di continuità. È pur vero che l'apertura del cantiere per una nuova produzione non permette in alcun modo di fare stime veritiere su una possibile data d'uscita. Troppe le variabili da prendere in considerazione, con i tempi di sviluppo che possono protrarsi per tempi indefiniti. E, verosimilmente, per mettere le mani su una produzione la cui lavorazione è appena cominciata occorrerà pazientare una manciata di anni. Ghost of Tsushima 2 potrebbe quindi essere già in fase di sviluppo, ma questo non vuol dire che lo si ...

