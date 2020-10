GF Vip, Zequila flirt con la De Blanck? Antonio massacrato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip Antonio Zequila si è presentato per un incontro con la De Black che è culminato a suon di insulti scagliati dalla contessa: “Antonio vaffanc**o” Un ritorno molto gradito per il pubblico quello di Antonio Zequila, ex concorrente del GF Vip, ma non per la contessa che lo ha letteralmente preso a parolacce e insulti quando lui ha rivelato una presunta storia con lei GF VipArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vipsi è presentato per un incontro con la De Black che è culminato a suon di insulti scagliati dalla contessa: “vaffanc**o” Un ritorno molto gradito per il pubblico quello di, ex concorrente del GF Vip, ma non per la contessa che lo ha letteralmente preso a parolacce e insulti quando lui ha rivelato una presunta storia con lei GF VipArticolo completo: dal blog SoloDonna

AndreaZelletta : RT @ChiccoseDOC: “GFVIP 5”:FRANCESKA PEPE AL FACCIA A FACCIA OLTRE IL VETRO CON DAYANE MELLO ED ANDREA ZELLETTA.. LA SORPRESA IN “CASA” DI… - infoitcultura : Grande Fratello Vip undicesima puntata: Matilde Brandi è l’eliminato, Franceska Pepe e Antonio Zequila entrano in c… - infoitcultura : GF Vip, scontro tra Zequila e la contessa De Blanck: “Antonio vaff***lo” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Mi hai promesso il Titolo nobiliare': Patrizia De Blanck incontra Antonio Zequila - Renato96706002 : Certo che zequila ha finito di fare le figure al vip 4 ora è venuto anche al 5 a fare la figura del pirla con un cesso poi come la contessa -