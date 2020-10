Formula 1, Leclerc: “Vediamo come si comporta la Ferrari con temperature più alte” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Ho gareggiato solo una volta a Portimão, nel 2015 in Formula 3. Ricordo una pista molto divertente con tanti saliscendi“. Questo il ricordo di Charles Leclerc della pista su cui andrà in scena il Gp del Portogallo nel prossimo fine settimana. “Il circuito è moderno e interessante e il clima non dovrebbe essere rigido come nell’ultima gara in Germania” ha aggiunto il monegasco della Ferrari, che spera di essere avvantaggiato dal meteo. “Con temperature più elevate sarà interessante verificare il comportamento della nostra vettura sulle diverse tipologie di curva” ha concluso il pilota della Rossa. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Ho gareggiato solo una volta a Portimão, nel 2015 in3. Ricordo una pista molto divertente con tanti saliscendi“. Questo il ricordo di Charlesdella pista su cui andrà in scena il Gp del Portogallo nel prossimo fine settimana. “Il circuito è moderno e interessante e il clima non dovrebbe essere rigidonell’ultima gara in Germania” ha aggiunto il monegasco della, che spera di essere avvantaggiato dal meteo. “Conpiù elevate sarà interessante verificare ilmento della nostra vettura sulle diverse tipologie di curva” ha concluso il pilota della Rossa.

Leclerc e Vettel incuriositi dalla SF1000 nelle curve di Portimao

Per Vettel si tratterà della prima volta a Portimao, mentre Leclerc ha già corso sulla pista portoghese nel 2015, quando correva in FIA Formula 3 Europea.

