Fallout 76: gratis da ora per un tempo limitato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se avete sempre avuto il timore di provarlo ora è possibile farlo gratis, è infatti ora disponibile il periodo di prova per Fallout 76 Fallout 76 è un videogioco diventato famoso per moltissimi motivi sbagliati. Quasi ogni giorno dall’uscita siamo venuti a conoscenza di nuovi bug, errori dei server e molti avvenimenti sconvenienti, tra il cui il borsone della collectors edition composto con il materiale errato. Tuttavia Bethesda ha continuato nel tentativo di migliorare il servizio e il gioco in se. Da allora sono stati introdotti un sistema di pagamento premium per ricevere più contenuti e denaro in gioco e un’espansione che ha visto la desolazione delle wastland abitarsi di personaggi non giocanti e tante quest. Bethesda quindi non demorde e cerca ancora di sponsorizzare il gioco. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se avete sempre avuto il timore di provarlo ora è possibile farlo, è infatti ora disponibile il periodo di prova per7676 è un videogioco diventato famoso per moltissimi motivi sbagliati. Quasi ogni giorno dall’uscita siamo venuti a conoscenza di nuovi bug, errori dei server e molti avvenimenti sconvenienti, tra il cui il borsone della collectors edition composto con il materiale errato. Tuttavia Bethesda ha continuato nel tentativo di migliorare il servizio e il gioco in se. Da allora sono stati introdotti un sistema di pagamento premium per ricevere più contenuti e denaro in gioco e un’espansione che ha visto la desolazione delle wastland abitarsi di personaggi non giocanti e tante quest. Bethesda quindi non demorde e cerca ancora di sponsorizzare il gioco. ...

GamingToday4 : Fallout 76 gratis per una settimana, nuovi eventi in gioco e altre bombe da Bethesda - Multiplayerit : Fallout 76 gratis per una settimana, nuovi eventi in gioco e altre bombe da Bethesda - N36volpe1973 : Fallout 76 è migliorato ma non vi convince? Provatelo gratis per una settimana - Eurogamer_it : Fallout 76 gratis...Almeno per un po'. #Fallout76 #Bethesda - GamingTalker : Fallout 76 festeggia la Giornata delle Bombe: settimana gratuita, anteprima gratis di Fallout 1st e tre nuovi event… -