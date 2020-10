Fai la posturale in palestra? Sei un fascista… Berizzi colpisce ancora e fa sempre più ridere (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paolo Berizzi ormai fa ridere forse più di Lercio. Ma lui si prende molto sul serio, ignaro delle sue potenzialità comiche. La sua ossessione antifascista lo porta a raggiungere livelli insperati di performance farsesche. La penna dell’Espresso e di Repubblica stavolta se la prende con il popolo delle palestre. I sovranisti, è il suo ragionamento, dicono che le palestre devono restare aperte. E le difendono perché anche Mussolini amava i “palestrati”. Il tweet di Berizzi sulle palestre E’ tutto vero. Ha scritto proprio così. Su Twitter. “Robusta levata di scudi della destra sovranista in difesa del mondo delle #palestre. “Quando si è forti si è cari agli amici e si è temuti dai nemici” (26 marzo 1939, Foro Mussolini, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paoloormai faforse più di Lercio. Ma lui si prende molto sul serio, ignaro delle sue potenzialità comiche. La sua ossessione antifascista lo porta a raggiungere livelli insperati di performance farsesche. La penna dell’Espresso e di Repubblica stavolta se la prende con il popolo delle palestre. I sovranisti, è il suo ragionamento, dicono che le palestre devono restare aperte. E le difendono perché anche Mussolini amava i “ti”. Il tweet disulle palestre E’ tutto vero. Ha scritto proprio così. Su Twitter. “Robusta levata di scudi della destra sovranista in difesa del mondo delle #palestre. “Quando si è forti si è cari agli amici e si è temuti dai nemici” (26 marzo 1939, Foro Mussolini, ...

