Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Lucia Caiazza e Gigino WiFi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, alle 21:20, per occuparsi dei casi di Gigino WiFi e di Lucia Caiazza, la donna morta in ospedale a Napoli durante il lockdown. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata ai casi di Gigino WiFi e di Lucia Caiazza, la donna di 52 anni morta in ospedale a Napoli durante il lockdown. C'è una svolta nella vicenda di Lucia Caiazza, morta in ospedale con la milza lacerata. Le sue figlie si erano rivolte alla trasmissione per capire cosa fosse successo e "Chi l'ha visto?" propone ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chi l'ha? tornasu, alle 21:20, per occuparsi deidie di, la donna morta in ospedale a Napoli durante il lockdown. Chi l'ha? tornasu, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata aidie di, la donna di 52 anni morta in ospedale a Napoli durante il lockdown. C'è una svolta nella vicenda di, morta in ospedale con la milza lacerata. Le sue figlie si erano rivolte alla trasmissione per capire cosa fosse successo e "Chi l'ha?" propone ...

Giorgiolaporta : Un insegnante è stato decapitato brutalmente nel cuore dell'#Europa, neanche fossimo nel medioevo. Ma non ho visto… - Inter : ?? | BUS Chi l'ha già visto? ????????? - Inter : Serata umida. Milano spandeva le sue nuvole sui sogni di chi voleva toccarle con un dito. Non male come location. «… - gaiagioiared : RT @claudio_2022: È vero. Bisogna anche dire, che le nostre ffoo si stanno impegnando oltremisura contro noi italiani, e mostrando un po tr… - rodolfo_mariani : @PBerizzi Lasci perdere la costituzione visto chi governa sulla base di dpcm illegittimi o non le risulta ? -