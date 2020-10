Anna Falchi | un Senza veli così a 48 anni non è per tutte “Come ai tempi d’oro”

Anna Falchi, un topless così (a 48 anni) non è per tutte. “Come ai tempi d’oro” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ultima foto pubblicata giorni fa da Anna Falchi sul suo profilo Instagram ha fatto sentire tutte meglio. Tuta larga, felpone, capelli scompigliati e mascherina: la bella della televisione italiana per una volta sembrava una comune mortale, mentre si divertiva a passeggiare sulle rive del fiume. Ma adesso tutto è tornato alla normalità, l’icona di bellezza ha deciso di ricoprire nuovamente il ruolo di ammaliatrice nazionale. Se è riuscita ad ipnotizzare chiunque? Ovviamente. Come tutti già sapranno, la sex symbol è una fan sfegatata della Lazio. Gli scatti che la ritraggono sul suo letto, vestita poco, solo d’indumenti bianco-azzurri, sono ormai un rituale pre-partita per i cosiddetti ‘aquilotti’. Questa volta però la donna di spettacolo ha voluto mandare una ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ultima foto pubblicata giorni fa dasul suo profilo Instagram ha fatto sentiremeglio. Tuta larga, felpone, capelli scompigliati e mascherina: la bella della televisione italiana per una volta sembrava una comune mortale, mentre si divertiva a passeggiare sulle rive del fiume. Ma adesso tutto è tornato alla normalità, l’icona di bellezza ha deciso di ricoprire nuovamente il ruolo di ammaliatrice nazionale. Se è riuscita ad ipnotizzare chiunque? Ovviamente. Come tutti già sapranno, la sex symbol è una fan sfegatata della Lazio. Gli scatti che la ritraggono sul suo letto, vestita poco, solo d’indumenti bianco-azzurri, sono ormai un rituale pre-partita per i cosiddetti ‘aquilotti’. Questa volta però la donna di spettacolo ha voluto mandare una ...

gianmariniello : RT @_DAGOSPIA_: FALCHI E AQUILE SON TORNATE – ‘CARI TEDESCHI, QUESTO È IL NOSTRO IMMOBILE!’- ANNA FALCHI VS LA BILD - _DAGOSPIA_ : FALCHI E AQUILE SON TORNATE – ‘CARI TEDESCHI, QUESTO È IL NOSTRO IMMOBILE!’- ANNA FALCHI VS LA BILD… - CalcioWeb : #AnnaFalchi si spoglia per la vittoria della #Lazio: dedica speciale ad #Immobile [FOTO] - - zazoomblog : Lazio vince in Champions League e Anna Falchi fa “volare” i social (VIDEO) - #Lazio #vince #Champions #League - laziopress : -