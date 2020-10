Andrey Rublev: per molti la nuova star dell’ATP (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La stagione di Andrey Rublev con una grande prestazione. “È un inizio di stagione straordinario e spero di continuare cosi. C’è ancora molto su cui lavorare, ma sono felice di diventare uno dei primi 20 giocatori al mondo“. Convinto lui… Andrey Rublev è un Top ten? All’inizio di gennaio è diventato il primo giocatore ATP a vincere un titolo. Questo però non crea un campione, soprattutto se il torneo vinto era zeppo di ragazzini. Ha vinto il Qatar Open, un torneo di 250 punti e lo avete già fatto diventare una star: cosa non si farebbe per una notizia. Per ora il ragazzino è un bluff venuto bene. Al primo incontro con i top player comincerà ad essere schiaffeggiato come un bimbo. Continuiamo con la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La stagione dicon una grande prestazione. “È un inizio di stagione straordinario e spero di continuare cosi. C’è ancora molto su cui lavorare, ma sono felice di diventare uno dei primi 20 giocatori al mondo“. Convinto lui…è un Top ten? All’inizio di gennaio è diventato il primo giocatore ATP a vincere un titolo. Questo però non crea un campione, soprattutto se il torneo vinto era zeppo di ragazzini. Ha vinto il Qatar Open, un torneo di 250 punti e lo avete già fatto diventare una: cosa non si farebbe per una notizia. Per ora il ragazzino è un bluff venuto bene. Al primo incontro con i top player comincerà ad essere schiaffeggiato come un bimbo. Continuiamo con la ...

periodicodaily : Andrey Rublev: per molti la nuova star dell'ATP - PeriodicoDaily Sport - Stefano_RNTV : RT @RussiaNewsDir: Quarto trionfo stagionale per Andrey Rublev: il tennista russo alza al cielo anche il trofeo di San Pietroburgo https://… - WeAreTennisITA : L'acconciatura più scapigliata del circuito compie oggi 2??3?? anni, auguri ad Andrey Rublev, da qualche giorno num… - RussiaNewsDir : Quarto trionfo stagionale per Andrey Rublev: il tennista russo alza al cielo anche il trofeo di San Pietroburgo… - livetennisit : Andrey Rublev senza dubbi: “Rafael Nadal è il miglior sportivo della storia” -