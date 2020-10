Addio al vecchio medico di famiglia | team multiprofessionali arriveranno ‘al letto del paziente’

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) A breve, in un futuro non troppo remoto, diremo probabilmenteal ‘di, ovvero a colui che visita da solo nel suo studio, con sfigmomanometro in mano e con un bagaglio di esperienza di clinico non indifferente. La medicina territoriale del futuro si farà in. E, portando i professionisti ‘aldel paziente’, migliorerà la presa in carico degli assistiti. È questa la visione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), presentata oggi pomeriggio in Audizione presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato dal suo presidente, Filippo Anelli. Dalla medicina dialla continuità assistenziale, dalle Usca agli ...