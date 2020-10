Zangrillo: «Il virus morde, ma non è una catastrofe. Resto contrario al metodo della paura» (Di martedì 20 ottobre 2020) «Siamo in tempo per un’azione tempestiva. Non è una catastrofe. Dobbiamo mantenere lucidità d’azione». Così Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione al San Raffaele, in un’intervista al Corriere della Sera. «Io, però, sono contrario al metodo della paura: ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io», sottolinea. Zangrillo: «Bisogna innanzitutto dire la verità» «Io sono per dire la verità. A maggio il virus era in ritirata, oggi è tornato a mordere», spiega. Questo è accaduto «probabilmente anche per comportamenti negligenti. Ma solo di pochi. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) «Siamo in tempo per un’azione tempestiva. Non è una. Dobbiamo mantenere lucidità d’azione». Così Alberto, primario di Anestesia e Rianimazione al San Raffaele, in un’intervista al CorriereSera. «Io, però, sonoal: ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io», sottolinea.: «Bisogna innanzitutto dire la verità» «Io sono per dire la verità. A maggio ilera in ritirata, oggi è tornato are», spiega. Questo è accaduto «probabilmente anche per comportamenti negligenti. Ma solo di pochi. La ...

