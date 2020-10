Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 14:10 (Di martedì 20 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo penso ci siano stati errori molto gravi della Regione non è uno scaricabarile I numeri parlano da soli De Luca avvitato anche i medici di dire la verità il tampone viene fatto dopo molti giorni il problema non sono i ragazzi Andremo sicuramente a loguetown in campagna sono rimasti 15 posti in terapia intensiva così Luigi De magistris sindaco di Napoli su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io Che tristezza chiudere le scuole appena riaperte ha aggiunto la scelta di non introdurre misure più drastiche per tutelare l’economia mette in luce la nonna regia di pianificare le restrizioni sui numeri del giorno reiterando misure troppo deboli rispetto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo penso ci siano stati errori molto gravi della Regione non è uno scaricabarile I numeri parlano da soli De Luca avvitato anche i medici di dire la verità il tampone viene fatto dopo molti giorni il problema non sono i ragazzi Andremo sicuramente a loguetown in campagna sono rimasti 15 posti in terapia intensiva così Luigi De magistris sindaco di Napoli su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io Che tristezza chiudere le scuole appena riaperte ha aggiunto la scelta di non introdurre misure più drastiche per tutelare l’economia mette in luce la nonna regia di pianificare le restrizioni sui numeri del giorno reiterando misure troppo deboli rispetto ...

fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - fanpage : Berlusconi agli italiani: “Uscite di casa solo se strettamente necessario” - endlesslynkk : comunque non mi sono ancora espressa sulle ultime notizie di oggi - tempostretto : Un nuovo articolo: (Nizza. Polemiche e rinvii, lo spostamento del mercato al rush finale) è stato pubblicato su: Te… -