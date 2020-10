The Mandalorian 2: Disney+ svela un trailer mozzafiato (Di martedì 20 ottobre 2020) Ecco le prime immagini mozzafiato di un inseguimento e di Baby Yoda nel promo che anticipa la seconda stagione di The Mandalorian 2, su Disney+ dal 30 ottobre. A sorpresa, Disney+ ha diffuso un nuovo trailer di The Mandalorian 2, seconda stagione dello spinoff di Star Wars in arrivo in streaming a partire dal 30 ottobre. Il trailer contiene le immagini del Razor Crest inseguito da navi nemiche attraverso canyon di ghiaccio e una nuova missione per il Mandaloriano, che cerca di far s^ che il Bambino si riunisca alla sua gente. Di recente lo showrunner Jon Favreau e la star Pedro Pascal si sono dichiarati possibilisti di fronte all'ipotesi di un film su The Mandalorian, ma per il momento non vi sono progetti concreti al riguardo. Oltre ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) Ecco le prime immaginidi un inseguimento e di Baby Yoda nel promo che anticipa la seconda stagione di The2, sudal 30 ottobre. A sorpresa,ha diffuso un nuovodi The2, seconda stagione dello spinoff di Star Wars in arrivo in streaming a partire dal 30 ottobre. Ilcontiene le immagini del Razor Crest inseguito da navi nemiche attraverso canyon di ghiaccio e una nuova missione per ilo, che cerca di far s^ che il Bambino si riunisca alla sua gente. Di recente lo showrunner Jon Favreau e la star Pedro Pascal si sono dichiarati possibilisti di fronte all'ipotesi di un film su The, ma per il momento non vi sono progetti concreti al riguardo. Oltre ...

