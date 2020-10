The Last of Us: Parte II riceverà un DLC incentrato su Abby? (Di martedì 20 ottobre 2020) I fan sperano che un recente post sui social media dell'attore Derek Phillips di The Last of Us Part 2 stia ad indicare un possibile DLC per il gioco.Phillips, che ha interpretato il ruolo del chirurgo / padre di Abby nel titolo di Naughty Dog, ha condiviso su Twitter uno scatto di se stesso mentre torna al lavoro. Con addosso l'attrezzatura per il motion capture, l'attore ha dichiarato semplicemente: "Torno al lavoro !!!".Naughty Dog ha già affermato che non è previsto alcun DLC per il sequel, anche se sappiamo che un gioco multiplayer standalone arriverà in futuro.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) I fan sperano che un recente post sui social media dell'attore Derek Phillips di Theof Us Part 2 stia ad indicare un possibile DLC per il gioco.Phillips, che ha interpretato il ruolo del chirurgo / padre dinel titolo di Naughty Dog, ha condiviso su Twitter uno scatto di se stesso mentre torna al lavoro. Con addosso l'attrezzatura per il motion capture, l'attore ha dichiarato semplicemente: "Torno al lavoro !!!".Naughty Dog ha già affermato che non è previsto alcun DLC per il sequel, anche se sappiamo che un gioco multiplayer standalone arriverà in futuro.Leggi altro...

