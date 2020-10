Testarli e formarli come lavoratori essenziali: il piano inglese per i parenti degli anziani in Rsa (Di martedì 20 ottobre 2020) Trattare i parenti degli ospiti delle case di riposo come “lavoratori essenziali” e permettergli così di continuare a vedere i loro cari. È la chiave di un progetto pilota che sta partendo in Inghilterra e che prevede uno screening regolare dei congiunti degli anziani che vivono nelle strutture sanitarie assistenziali. Il progetto, riferiva la stampa inglese nei giorni scorsi, è stato annunciato al Parlamento dal sottosegretario di Stato alla Salute e alla sicurezza sociale, Helen Whately, senza fornire dettagli sulla data di inizio. Una vittoria per le famiglie e le associazioni come Dementia Uk e Alzheimer’s Society che per mesi hanno chiesto che ai parenti degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Trattare iospiti delle case di riposo” e permettergli così di continuare a vedere i loro cari. È la chiave di un progetto pilota che sta partendo in Inghilterra e che prevede uno screening regolare dei congiuntiche vivono nelle strutture sanitarie assistenziali. Il progetto, riferiva la stampanei giorni scorsi, è stato annunciato al Parlamento dal sottosegretario di Stato alla Salute e alla sicurezza sociale, Helen Whately, senza fornire dettagli sulla data di inizio. Una vittoria per le famiglie e le associazioniDementia Uk e Alzheimer’s Society che per mesi hanno chiesto che ai...

Noovyis : (Testarli e formarli come lavoratori essenziali: il piano inglese per i parenti degli anziani in Rsa) Playhitmusic… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Testarli e formarli come lavoratori essenziali: il piano inglese per i parenti degli anziani in Rsa - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Testarli e formarli come lavoratori essenziali: il piano inglese per i parenti degli anziani in Rsa - Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: Testarli e formarli come lavoratori essenziali: il piano inglese per i parenti degli anziani in Rsa - fattoquotidiano : Testarli e formarli come lavoratori essenziali: il piano inglese per i parenti degli anziani in Rsa -

Ultime Notizie dalla rete : Testarli formarli Testarli e formarli come lavoratori essenziali: il piano inglese per i parenti degli anziani in Rsa Il Fatto Quotidiano