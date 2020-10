Savona, tentato omicidio: aveva rifiutato di sposare un extracomunitario (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono sette le persone indagate per il tentato omicidio di una donna nel savonese. La donna si era rifiutata di sposare un cittadino marocchino irregolare, con il quale era stato predisposto un “matrimonio combinato“. La donna, italiana, aveva inizialmente prestato il suo consenso per il matrimonio, salvo poi pentirsene. Il matrimonio si sarebbe dovuto tenere a marzo, e la finalità di esso era quella di far acquisire al cittadino, extracomunitario ed irregolare, la cittadinanza italiana. A causa dell’emergenza sanitaria, il matrimonio non si era poi celebrato e i componenti dell’organizzazione avrebbero fatto pressioni sulla giovane per cercare di convincerla, fino ad arrivare a somministrarle ingenti dosi di droga nel tentativo di ucciderla. A dare il via alle ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono sette le persone indagate per ildi una donna nel savonese. La donna si era rifiutata diun cittadino marocchino irregolare, con il quale era stato predisposto un “matrimonio combinato“. La donna, italiana,inizialmente prestato il suo consenso per il matrimonio, salvo poi pentirsene. Il matrimonio si sarebbe dovuto tenere a marzo, e la finalità di esso era quella di far acquisire al cittadino,ed irregolare, la cittadinanza italiana. A causa dell’emergenza sanitaria, il matrimonio non si era poi celebrato e i componenti dell’organizzazione avrebbero fatto pressioni sulla giovane per cercare di convincerla, fino ad arrivare a somministrarle ingenti dosi di droga nel tentativo di ucciderla. A dare il via alle ...

