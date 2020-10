Robinho | il ministro Damares Alves non fa sconti | “Gli stupratori devono andare in carcere subito”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non è certo un momento felice per l'ex calciatore anche del Milan. Solamente poche settimane fa si era parlato del suo ritorno al Santos e della voglia di fare bene del brasiliano, disposto ad un ingaggio davvero basso pur di "tornare a casa". Peccato che tutto sia saltato a causa della sentenza della giustizia italiana che ha condannato l'attaccante a nove anni per violenza sessuale avvenuta nel 2013.Il club brasiliano ha infatti deciso di sospendere il contratto del verdeoro del quale, ancora adesso, si parla con grande enfasi. A farlo è statadei diritti umani, della famiglia e delle donne che come riporta Globoesperote non vuole più sentire parlare diper il qualche chiede unicamente una cosa: la prigione., la ...