Positività al Covid: il gruppo sanguigno può fare la differenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Vari studi, in questi mesi, hanno indagato la relazione tra gruppi sanguigni e incidenza del Sars-Covid-19. L'ultimo in ordine di tempo arriva dalla Società Americana di Ematologia, è stato pubblicato sul portale Blood Advances e riporta i dati complessivi di due ricerche dell'Università della Danimarca Meridionale e dell'Università della British Columbia. Da tali ricerche si evincerebbe che c'è un gruppo sanguigno meno esposto al contagio da Covid-19 rispetto agli altri: i dati dello studio rivelano infatti che il numero di pazienti positivi con sangue di gruppo 0 è molto inferiore rispetto a quelli con sangue di tipo A, B o AB. La spiegazione di questa maggiore "resistenza" al Covid-19 del gruppo 0, secondo gli autori della ricerca, sarebbe dovuta alla presenza nel sangue di Isoagglutinina, un anticorpo che reagisce con un isoantigene presente sulla superficie di globuli rossi dei soggetti della stessa specie e che impedisce che il virus vi rimanga ancorato.

