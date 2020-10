Milan, distorsione alla caviglia per Calhanoglu che salterà 3 partite (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutte notizie per Stefano Pioli e per il Milan: Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio nell'allenamento del mattino. Il centrocampista turco ha riportato una distorsione alla caviglia, uscendo dal centro sportivo di Milanello con le stampelle. Calhanoglu starà fuori 10 giorni e quindi salterà tre partite: la trasferta di Glasgow contro il Celtic in programma giovedì, gara di esordio, la sfida di campionato con la Roma di lunedì prossimo e anche la seconda partita di Europa League con lo Sparta Praga. Il turco era stato fra i trascinatori dei rossoneri nei preliminari, con 4 reti e 2 assist in tre presenze. Milan, distorsione ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutte notizie per Stefano Pioli e per il: Hakanha subito un infortunio nell'allenamento del mattino. Il centrocampista turco ha riportato una, uscendo dal centro sportivo diello con le stampelle.starà fuori 10 giorni e quindi salterà tre: la trasferta di Glasgow contro il Celtic in programma giovedì, gara di esordio, la sfida di campionato con la Roma di lunedì prossimo e anche la seconda partita di Europa League con lo Sparta Praga. Il turco era stato fra i trascinatori dei rossoneri nei preliminari, con 4 reti e 2 assist in tre presenze....

