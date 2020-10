LIVE Giro d’Italia 2020, Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA: Jan Tratnik tutto solo al comando! Sei uomini all’inseguimento (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA DI OGGI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 15.39 34 chilometri alla conclusione e 12’30” di ritardo per il gruppo della maglia rosa Joao Almeida. 15.36 Battaglin e Malecki rientrano su Bouchard, Tonelli, Swift e O’Connor. Questo sestetto deve recuperare 40″ al battistrada Tratnik. In mezzo c’è ancora Manuele Boaro a 11″ dallo sloveno. 15.34 Tratnik passa da solo al GPM del Muro di Ragogna e allunga in discesa! 15.31 JAN Tratnik STACCA MANUELE BOARO! Ma siamo ancora a 40 km dalla fine. 15.29 Rientra Bouchard ma anche Ben O’Connor (NTT). 15.27 Gran ritmo da parte di Swift che ha distanziato sia Conti che ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA DI OGGI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 15.39 34 chilometri alla conclusione e 12’30” di ritardo per il gruppo della maglia rosa Joao Almeida. 15.36 Battaglin e Malecki rientrano su Bouchard, Tonelli, Swift e O’Connor. Questo sestetto deve recuperare 40″ al battistrada. In mezzo c’è ancora Manuele Boaro a 11″ dallo sloveno. 15.34passa daal GPM del Muro di Ragogna e allunga in discesa! 15.31 JANSTACCA MANUELE BOARO! Ma siamo ancora a 40 km dalla fine. 15.29 Rientra Bouchard ma anche Ben O’Connor (NTT). 15.27 Gran ritmo da parte di Swift che ha distanziato sia Conti che ...

