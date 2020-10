Le Sezioni Unite in tema di mora usuraria | una sentenza fragile

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 ottobre 2020) di Valentino Vecchi* Le, con lan.19597 del 18.09.2020, hanno di fatto messo termine al cosiddetto filone giudiziario dei “mutui usurari”, filone che per alcuni anni ha visto convenire in giudizio gli istituti di credito accusati di aver concesso mutui con un tasso dicontrattuale superiore alla soglia stabilita dalla legge n.108/1996 (cosiddetta legge antiusura). La pronuncia da un lato trae origine dalla volontà di dare continuità – non senza voli pindarici – a precedenti orientamenti di legittimità, dall’altro è certamente espressione dell’intenzione – perseguita affermando taluni principi mal conciliabili con il dettato normativo – di porre un freno ad un contenzioso, talvolta attivato con finalità ...