Giro d’Italia 2020 | Wilco Kelderman ha il nemico in casa? Vincenzo Nibali parla di Jai Hindley

"Kelderman sta bene, ma il nemico ce l'ha in casa. Hindley sta bene, pedala bene, se decide di dare gas va via da solo. A Piancavallo ha fatto un ritmo indiavolato e si è spostato solo all'ultimo chilometro, dando dimostrazione di forza". Se a dirlo è un plurivincitore di grandi giri come Vincenzo Nibali bisogna credergli. Lo Squalo ha fatto il punto della situazione all'inizio di questa terza ed ultima settimana del Giro d'Italia 2020 ed ha indicato l'australiano Jai Hindley, che al momento veste la Maglia Bianca (preceduto però nella classifica dei giovani da Almeida), come uno dei papabili per la vittoria finale.

