Fedez e Chiara Ferragni: Conte chiede il loro aiuto (Di martedì 20 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha contattato Chiara Ferragni e Fedez per chiedere il loro aiuto nel sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina Il rapper, onorato, ha scritto subito: "Ci troviamo in una situazione molto delicata, lʼItalia non può permettersi un nuovo lockdown" Ferragnez, appello di Fedez su Instagram Subito il rapper rispondendo alla richiesta di Conte di sensibilizzare la popolazione e soprattutto i giovani all'uso della mascherina ha pubblicatoArticolo completo: dal blog SoloDonna

