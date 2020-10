Dinamo Kiev-Juventus, Chiesa: “Campo diffice, esordio in Champions fantastico. Le critiche ricevute in settimana…” (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo della Juventus in Champions League.Buona la prima per la Juventus di Pirlo che, nella sfida di questa sera, si impone sulla Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Morata. Una vittoria commentata al triplice fischio dall'esterno bianconero, Federico Chiesa, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport". "Mi sono messo a disposizione del mister, ho fatto quello che mi ha chiesto. Di stare largo e quando avevo il pallone di puntare l'uomo. L'esordio in Champions è stato fantastico, poi abbiamo vinto e la serata non poteva essere migliore. Io mi trovo bene dove mi mette il mister. Oggi il mister ha scelto questa formazione e io mi sono fatto trovare pronto all'appuntamento. Siamo un gruppo giovane e stiamo bene insieme. ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo dellainLeague.Buona la prima per ladi Pirlo che, nella sfida di questa sera, si impone sullagrazie ad una doppietta di Morata. Una vittoria commentata al triplice fischio dall'esterno bianconero, Federico, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport". "Mi sono messo a disposizione del mister, ho fatto quello che mi ha chiesto. Di stare largo e quando avevo il pallone di puntare l'uomo. L'inè stato, poi abbiamo vinto e la serata non poteva essere migliore. Io mi trovo bene dove mi mette il mister. Oggi il mister ha scelto questa formazione e io mi sono fatto trovare pronto all'appuntamento. Siamo un gruppo giovane e stiamo bene insieme. ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - JuventusTV : ?? Siamo LIVE con il post-partita di #DynamoJuve ?? Con noi, Moreno #Torricelli ???? LIVE QUI ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - zombie_mich : @fra_sette Ahah no, non mi sto guardando l'entusiasmante Rennea Krasmodar. Intendevo quello della Dinamo Kiev - zazoomblog : Dinamo Kiev-Juventus Morata: “Vittoria fondamentale. Champions? Vogliamo arrivare fino alla fine” - #Dinamo #Kiev-J… -