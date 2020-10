Conte oltre il ridicolo: telefona a Fedez e gli chiede aiuto. Zingaretti in un brodo di giuggiole (Di martedì 20 ottobre 2020) «Fedez, pensaci tu». Le tenta tutte, Giuseppe Conte, uno spot dietro l’altro. Ormai è una propaganda vivente. Approfitta dell’emergenza per apparire in pianta stabile in tv, con conferenze stampa a getto continuo. Vuol dare l’idea del pater familias che protegge tutti. Tenta di fare il rassicurante, alla non preoccupatevi, ci sono io. Assistiamo a un nuovo film. siamo passati da Totò cerca casa a Conte cerca consenso. E per “conquistare” i giovanissimi (che poco lo digeriscono) si aggrappa al rap. E – come se fosse un adolescente – trova rifugio nella famosa coppia Fedez-Chiara Ferragni. I due hanno valanghe di follower, quindi sono più fruttuosi (per la propaganda) addirittura di un passaggio su Raiuno. Costi quel che costi, anche sembrare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) «, pensaci tu». Le tenta tutte, Giuseppe, uno spot dietro l’altro. Ormai è una propaganda vivente. Approfitta dell’emergenza per apparire in pianta stabile in tv, con conferenze stampa a getto continuo. Vuol dare l’idea del pater familias che protegge tutti. Tenta di fare il rassicurante, alla non preoccupatevi, ci sono io. Assistiamo a un nuovo film. siamo passati da Totò cerca casa acerca consenso. E per “conquistare” i giovanissimi (che poco lo digeriscono) si aggrappa al rap. E – come se fosse un adolescente – trova rifugio nella famosa coppia-Chiara Ferragni. I due hanno valanghe di follower, quindi sono più fruttuosi (per la propaganda) addirittura di un passaggio su Raiuno. Costi quel che costi, anche sembrare ...

LegaSalvini : PER CONTE CONTANO DI PIU' I 'FERRAGNEZ' RISPETTO ALL'OPPOSIZIONECHE RAPPRESENTA LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI... OR… - AMorelliMilano : Oltre 300.000 anziani costretti a chiedere pacchi alimentari. Numeri impressionanti, figli dell'epidemia e della co… - popoloZeta : RT @LegaSalvini: PER CONTE CONTANO DI PIU' I 'FERRAGNEZ' RISPETTO ALL'OPPOSIZIONECHE RAPPRESENTA LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI... ORMAI SIA… - MoniShantiRani : RT @JTelmont_: Conte vigliaccamente scarica tutte le responsabilità sui sindaci. Ma oltre a piazzare centinaia di telecamere modello Tel Av… - Terry43887542 : RT @giangolz: Credo che l’analisi di @gloquenzi sia impeccabile. Le parole di #Conte sul #MES sono definitive per quanto discutibili. Ora l… -