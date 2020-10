Chi sono i Little Pieces of Marmelade, alla conquista di X Factor (Di martedì 20 ottobre 2020) I Little Pieces of Marmelade sono DD (Daniele Ciuffreda, 24 anni) alla voce e alla batteria e Frankie (Francesco Antinori, 25 anni) alla chitarra e ai cori. Come band si formano nel 2015, registrano un EP nel 2016 e iniziano a suonare in giro per i locali, riscuotendo discreti consensi. Hanno pubblicato nel 2020 il loro primo album, acclamato dalla critica come un ottimo esordio. Tra i gruppi che hanno formato il team di Manuel Agnelli a X Factor 2020 ce n’è uno che ha colpito maggiormente per la propria energia. sono i Little Pieces of Marmelade, due ragazzi marchigiani che hanno portato nel talent una proposta unica e molto differente da quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) IofDD (Daniele Ciuffreda, 24 anni)voce ebatteria e Frankie (Francesco Antinori, 25 anni)chitarra e ai cori. Come band si formano nel 2015, registrano un EP nel 2016 e iniziano a suonare in giro per i locali, riscuotendo discreti consensi. Hanno pubblicato nel 2020 il loro primo album, acclamato dcritica come un ottimo esordio. Tra i gruppi che hanno formato il team di Manuel Agnelli a X2020 ce n’è uno che ha colpito maggiormente per la propria energia.of, due ragazzi marchigiani che hanno portato nel talent una proposta unica e molto differente da quella ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso: ecco chi sono i preferiti di questa settimana! ?? #GFVIP - team_world : C'è chi si taglia I CAPELLI dopo la fine di un amore, per cambiare look, per dare 'un taglio' con il passato, perch… - myrtamerlino : Nessuna parola sui trasporti durante la #conferenzastampa. Io faccio fatica a capire come sia possibile vedere cert… - 13mari81 : RT @CicRosina: Ma la vera domanda è: i pazienti di Meluzzi chi sono? - filippocecchin2 : RT @gr_grim: Solo i piddini (perché sono venduti) e i grillini (perché sono fessi) potevano pensare che la tagliola del #RecoveryFund fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Onorificenze, Mattarella premia gli eroi del Covid: ecco chi sono. 20 ottobre 2020 L'agone Che superdonne! Le Diesis si mettono in mostra

Dalla Callas alla Dietrich: le due anonime street artist fiorentine espongono per la prima volta nella loro città le eroine che fanno l’occhiolino . «Il nostro potere? L’invisibilità». E su Instagram ...

Covid, l'iter del coprifuoco nelle regioni: ecco tutti i passaggi

L'ordinanza che il governatore della Lombardia sta preparando per cercare di limitare i contagi prevede anche la firma del ministro della Salute. Altre ...

Dalla Callas alla Dietrich: le due anonime street artist fiorentine espongono per la prima volta nella loro città le eroine che fanno l’occhiolino . «Il nostro potere? L’invisibilità». E su Instagram ...L'ordinanza che il governatore della Lombardia sta preparando per cercare di limitare i contagi prevede anche la firma del ministro della Salute. Altre ...