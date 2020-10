Bay Yanliş a Mediaset: è ufficiale? Intanto c’è un gossip sul clamoroso ‘stop’ in Turchia (Di martedì 20 ottobre 2020) Bay Yanliş: da un sito italiano arrivano buone notizie! Sarebbe ormai certo che la seconda soap con Can Yaman ed Ozge Gurel, sia stata acquistata da Mediaset! La vedremo davvero l’estate prossima su Canale 5, magari col titolo letterale “Signor Sbagliato”? Nel frattempo alcuni siti turchi parlano di un motivo molto particolare e delicato, che avrebbe portato prima del previsto allo “stop” della produzione televisiva: in questo articolo spieghiamo quale. Bay Yanliş: dietro la chiusura della soap un litigio tra “Ezgi” e “Cansu”? Un sito chiamato “TorreSette” (News) ha annunciato che dalla Turchia è arrivata una notizia clamorosa! Oltre all’insuccesso (inspiegabile per i fan occidentali) di “Bay Yanliş” in termini di ascolti, dietro alla decisione di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 20 ottobre 2020) Bay Yanliş: da un sito italiano arrivano buone notizie! Sarebbe ormai certo che la seconda soap con Can Yaman ed Ozge Gurel, sia stata acquistata da! La vedremo davvero l’estate prossima su Canale 5, magari col titolo letterale “Signor Sbagliato”? Nel frattempo alcuni siti turchi parlano di un motivo molto particolare e delicato, che avrebbe portato prima del previsto allo “stop” della produzione televisiva: in questo articolo spieghiamo quale. Bay Yanliş: dietro la chiusura della soap un litigio tra “Ezgi” e “Cansu”? Un sito chiamato “TorreSette” (News) ha annunciato che dallaè arrivata una notizia clamorosa! Oltre all’insuccesso (inspiegabile per i fan occidentali) di “Bay Yanliş” in termini di ascolti, dietro alla decisione di ...

DeiolaGiovanna : RT @Ale27_69: @moonpretty18 @canyaman1989 @ozgecangurel Dopo Bay Yanlis anch’io non sono riuscita a vedere qualcosa di diverso..ho ricominc… - Carmen45819942 : RT @biondoeirama: ??PROGETTO BAY YANLIS ?? Ho pensato di fare un video per i nostri ragazzi per fargli capire quanto ci mancano,potete part… - YamanItalia : RT @biondoeirama: ??PROGETTO BAY YANLIS ?? Ho pensato di fare un video per i nostri ragazzi per fargli capire quanto ci mancano,potete part… -