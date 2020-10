Bari, festa in un locale per un diciottesimo compleanno con 56 invitati, ad interromperla ci hanno pensato i Carabinieri (Di martedì 20 ottobre 2020) Una festa per il 18esimo compleanno è stata interrotta dopo che nel locale hanno fatto irruzione i Carabinieri. La festa si stava svolgendo alla presenza di 56 invitati in una sala di ricevimenti di Capurso. I Carabinieri hanno provveduto a indentificare i partecipanti e hanno redatto un verbale per il proprietario del locale disponendo la chiusura dello stesso per un giorno. Leggi su baritalianews (Di martedì 20 ottobre 2020) Unaper il 18esimoè stata interrotta dopo che nelfatto irruzione i. Lasi stava svolgendo alla presenza di 56in una sala di ricevimenti di Capurso. Iprovveduto a indentificare i partecipanti eredatto un verbale per il proprietario deldisponendo la chiusura dello stesso per un giorno.

