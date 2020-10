Andrea Zelletta | scoop a Mattino 5 | ‘Ho i messaggi del suo tradimento’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Spuntano a ‘Mattino 5’ dei contenuti compromettenti su Andrea Zelletta, che riguardano un approccio fatto con una influencer. Uno scoop su Andrea Zelletta viene svelato a ‘Mattino 5’ da Biagio D’Anelli. Il 37enne volto televisivo, opinionista della trasmissione condotta da Federica Panicucci, fa sapere di avere le prove di un tradimento perpetrato da Zelletta alla … L'articolo Andrea Zelletta scoop a Mattino 5 ‘Ho i messaggi del suo tradimento’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020) Spuntano a ‘5’ dei contenuti compromettenti su, che riguardano un approccio fatto con una influencer. Unosuviene svelato a ‘5’ da Biagio D’Anelli. Il 37enne volto televisivo, opinionista della trasmissione condotta da Federica Panicucci, fa sapere di avere le prove di un tradimento perpetrato daalla … L'articolo5 ‘Ho idel suo tradimento’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #GFVIP Le sentite già le urla? Ex corteggiatrice fa una rivelazione choc su Andrea Zelletta: 'stava con Natalia, ma… - bxhlue : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - ate94f : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - chiarafrolli : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - _withmyidols : RT @jaimelsnnister: Tommaso che 'settimana scorsa abbiamo votato in 3 Andrea Zelletta ci avete massacrato voi nominate in 27 Maria Teresa p… -