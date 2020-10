Vuelta a España 2020, Tom Dumoulin: “Non abbiamo fatto una preparazione tradizionale. Faremo del nostro meglio per ottenere un grande risultato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver lavorato per Primoz Roglic al Tour de France e alla Liegi-Bastogne-Liegi, Tom Dumoulin si presenterà al via della Vuelta a España 2020 ove dividerà i grandi di capitano proprio con il campione sloveno. Sarà la strada a decidere chi tra i due dovrà essere il leader maximo della Jumbo-Visma. Il neerlandese, infatti, ha già fatto sapere che non si farà problemi a mettersi a disposizione del campione uscente se questi dovesse continuare ad andare più forte di lui. In conferenza stampa, oggi, Dumoulin ha parlato del suo percorso di avvicinamento alla Vuelta. Queste le sue parole riportate da cyclismactu.net: “Non ci siamo preparati come facciamo di solito per un grande giro. Dopo il Tour de France ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver lavorato per Primoz Roglic al Tour de France e alla Liegi-Bastogne-Liegi, Tomsi presenterà al via dellaa Españaove dividerà i grandi di capitano proprio con il campione sloveno. Sarà la strada a decidere chi tra i due dovrà essere il leader maximo della Jumbo-Visma. Il neerlandese, infatti, ha giàsapere che non si farà problemi a mettersi a disposizione del campione uscente se questi dovesse continuare ad andare più forte di lui. In conferenza stampa, oggi,ha parlato del suo percorso di avvicinamento alla. Queste le sue parole riportate da cyclismactu.net: “Non ci siamo preparati come facciamo di solito per ungiro. Dopo il Tour de France ci ...

