Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 19 | 15

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’APPIA CON CONSEGUENTE RIAPERTURA DI TUTTE LE CORSIE DI MARCIA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E TIBURTINA SU VIA PONTINA PERMANGONO DI DISAGI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONEA CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E RACCORDOIN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISISONE SUL RACCORDO IN INTERNA PER LAVORI SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ...