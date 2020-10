Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 18:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA,UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA A24TERAMO E APPIA,COINVOLTI DUE VEICOLI AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZONESUD SULLA DIRAMAZIONESUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN INTERNA SULLA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE AL KM 32+900 INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTAGNETTA DIREZIONE LATINA ,AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA PER LAVORI SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI ...