Ufficiale | Arezzo esonerati il tecnico Potenza e il ds Di Bari Pronto Capuano in panchina

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Attraverso una nota, l’comunica che Alessandro– e con lui tutti in componenti dello staff– è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra: l’allenamento odierno, lunedì 19 ottobre, verrà diretto da mister Mario Palazzi. Nelle prossime ore verranno annunciate novità relative alla composizione del nuovo staff. E’ altresì reso noto che Giuseppe Diè stato sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo. Al posto diil ritorno di Eziolinoin, come riportato in esclusiva. Ildi Pescopagano è ...

