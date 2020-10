Robert Redford, morto il figlio James a 58 anni: “Ci mancherà profondamente” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grave lutto per Robert Redford che ha perso il figlio James a soli 58 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Kylie che ha pubblicato un messaggio su Twitter, ricordando il marito e il suo legame bellissimo con la famiglia. “Jamie è morto oggi – ha scritto la donna -. Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni”. James Redford è scomparso dopo aver combattuto per due anni una dura battaglia ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grave lutto perche ha perso ila soli 58. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Kylie che ha pubblicato un messaggio su Twitter, ricordando il marito e il suo legame bellissimo con la famiglia. “Jamie èoggi – ha scritto la donna -. Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due”.è scomparso dopo aver combattuto per dueuna dura battaglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Robert Redford James, figlio di Robert Redford, è morto a 58 anni Vanity Fair.it James, figlio di Robert Redford, è morto a 58 anni

Il figlio dell'attore è scomparso dopo aver lottato per due anni contro il cancro. A dare la notizia, via social, la moglie Kyle: «Ha vissuto una vita bellissima, impattante, ed è stato amato da molti ...

Il figlio dell'attore è scomparso dopo aver lottato per due anni contro il cancro. A dare la notizia, via social, la moglie Kyle: «Ha vissuto una vita bellissima, impattante, ed è stato amato da molti ...