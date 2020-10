Pisa-Monza, i convocati di Brocchi: out Carlos Augusto positivo al Covid-19 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Terminata la rifinitura, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per la trasferta di Pisa. Assente Carlos Augusto, risultato positivo al Covid-19. Il difensore si trova attualmente in isolamento domiciliare. Prima convocazione in Prima Squadra per Rubbi, Ravarelli e Caccavo. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Portieri: Sommariva, Di Gregorio, Rubbi, Ravarelli Difensori: Donati, Bellusci, Scaglia, Paletta, Lepore, Pirola Centrocampisti: Fossati, Boateng, Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Lombardi, Machin Attaccanti: Finotto, Mota Carvalho, Caccavo Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Terminata la rifinitura, il tecnico delCristianha diramato la lista dei 23 giocatoriper la trasferta di. Assente, risultatoal-19. Il difensore si trova attualmente in isolamento domiciliare. Prima convocazione in Prima Squadra per Rubbi, Ravarelli e Caccavo. Di seguito l’elenco completo dei: Portieri: Sommariva, Di Gregorio, Rubbi, Ravarelli Difensori: Donati, Bellusci, Scaglia, Paletta, Lepore, Pirola Centrocampisti: Fossati, Boateng, Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Lombardi, Machin Attaccanti: Finotto, Mota Carvalho, Caccavo

Terminata la rifinitura, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per la trasferta di Pisa. Assente Carlos Augusto, risultato positivo al Covid-19. Il ...

