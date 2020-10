Ostia | possibile focolaio nel pub antifascista Panico tra i clienti positivi | il gestore è grave

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – «Ho il Covid: il 6 ottobre sono stata a Casa Clandestina e consiglio a chi &e; stato l&i; di farsi il tampone». E’ questo il messaggio diffuso su Facebook da una ricercatrice residente ae ripreso dal sito di informazione lidense Canaledieci. Parole che stanno facendo tremare gli avventori del pubCasa Clandestina, il cui, il 31enne Diego Gianella, &e; attualmente ricoverato in intensiva allo Spallanzani per polmonite interstiziale bilaterale da Covid-19. Le sue condizioni sono disperate da giorni.Ora aserpeggia comprensibilmente la paura. E non potrebbe essere altrimenti: nonostante la smentita dei famigliari continuano a susseguirsi ...

Il Primato Nazionale

