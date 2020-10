Nuovo Dpcm 18 ottobre | il testo integrale in formato pdf

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è attesa per oggi. Ildel18inpdf Gli allegati al18inpdf Ildel18...

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - Mario97208915 : RT @Libero_official: Retroscena: riunione infuocata sul nuovo #dpcm, le accuse degli enti locali a Giuseppe #Conte. 'Scaricabarile sui sind… - fabrizionic1 : RT @christianrocca: Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Nuovo Dpcm anti Covid. Ancora una volta il premier Giuseppe Conte ha scelto le ore serali per illustrare le nuove restrizioni per cercare di combattere la diffusione del Coronavirus. La conferenza ...Molti cambiamenti contenuti all'interno del nuovo DPCM presentato ieri sera dal premier Conte. Ristoranti chiusi dalle 24 (al tavolo non potranno sedersi più di sei persone), mentre i bar che non ...