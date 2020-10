Myriam Catania racconta l' incidente e l' amnesia | Luca Argentero disse ' Ti aspetterò sempre'

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha sofferto didopo unin motorino: l'attrice hato che, con cui si era fidanzata da tre mes,i l'è rimasta vicina tutto il tempo., dopo un, ha sofferto die in quei terribili momenti, allora suo fidanzato, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. L'attrice, ospite a Domenica Live, hato di aver perso la memoria in seguito alle cure per 'abbassare l'attività cerebrale'. L'attrice e doppiatrice è stata da poco eliminata dal Grande Fratello Vip 5 e da Barbara D'Urso hato alcuni episodi della sua ...