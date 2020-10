Movida fuorilegge a Pompei | 7 locali multati

Leggi su anteprima24

(Na) – Sabato scorso gli agenti del commissariato dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Bartolo Longo e nelle vie limitrofe interessate dalla "". Nel corso dell'attività sono state identificate 158 persone di cui 45 con precedenti di polizia e sono stati controllati 35 autoveicoli. I poliziotti hanno sanzionato due persone poiché non indossavano la mascherina ed hanno controllato 9 esercizi commerciali tra via Sacra, viale Mazzini, piazza Bartolo Longo e via Carlo Alberto, sanzionandone 7 per un importo totale di circa 2800 euro poiché aperti oltre l'orario consentito.