Manovra: Conte, 'a metà anno prossimo assegno unico' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo posto un primo tassello per la riforma fiscale grazie all'assegno unico, abbiamo stanziato 5,6 miliardi per il prossimo anno e portato a regime il taglio del cuneo fiscale. Per i prossimi mesi ci affideremo a una legge delega per ridefinire le modalità di riscossione e riformare il processo tributario: vogliamo realizzare un intervento complessivo che riguarda anche l'Irpef e la riforma delle aliquote. Per questo, stanzieremo 8 miliardi". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo posto un primo tassello per la riforma fiscale grazie all', abbiamo stanziato 5,6 miliardi per ile portato a regime il taglio del cuneo fiscale. Per i prossimi mesi ci affideremo a una legge delega per ridefinire le modalità di riscossione e riformare il processo tributario: vogliamo realizzare un intervento complessivo che riguarda anche l'Irpef e la riforma delle aliquote. Per questo, stanzieremo 8 miliardi". Lo dice il premier Giuseppe, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

TelevideoRai101 : Conte: manovra per fiducia e sviluppo - Italia_Notizie : Manovra, la conferenza stampa del presidente Conte e del ministro Gualtieri. Segui la diretta - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Il presidente del Consiglio presenta la legge di Stabilità. E prende in anticipo 15 miliardi dal Recovery Fund #manivra #stab… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Conte: '#Manovra per restituire fiducia al Paese. Risorse significative a sanità, trasporti e scuola' - #DIRETTA #ANSA ht… -